"Хочу, щоб таких моментів було більше і більше": Мудрик – про ефектний гол у ворота Арсенала
Вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився своїми емоціями від поєдинку 9-го туру АПЛ, в якому він красиво вразив ворота Арсенала.
"Було чудово розділити цей момент з нашими вболівальниками, особливо у матчі проти Арсенала. Це був особливий момент, я дуже ціную їхню підтримку.
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Для мене дуже багато значить забити на Стемфорд Брідж, особливо тому, що я можу розділити цей момент з ними. Це особливе. Мені сподобався цей момент, і я хочу, щоб таких моментів було більше і більше", – поділився Мудрик у коментарі офіційному сайту Челсі.
Нагадаємо, що Михайло став одним з головних героїв матчу Челсі – Арсенал, спочатку заробивши пенальті, а потім забивши красивий гол.
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