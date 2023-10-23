" Було чудово розділити цей момент з нашими вболівальниками, особливо у матчі проти Арсенала. Це був особливий момент, я дуже ціную їхню підтримку.

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Для мене дуже багато значить забити на Стемфорд Брідж, особливо тому, що я можу розділити цей момент з ними. Це особливе. Мені сподобався цей момент, і я хочу, щоб таких моментів було більше і більше ", – поділився Мудрик у коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, що Михайло став одним з головних героїв матчу Челсі – Арсенал, спочатку заробивши пенальті, а потім забивши красивий гол.

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