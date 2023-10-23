"Это безумие для игроков – возвращаться из Южной Америки в среду и играть в субботу. Но если я скажу: "Хорошо, я дам им отдохнуть" и не выпущу их, вы наверняка убьете меня – и владелец тоже!

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Касейдо и Энцо приехали после двух игр в Америке, и они не были свежими. Но это важные игроки для нас. Это тяжело – приехать вот так. Я надеюсь, что теперь они смогут восстановиться, тренироваться и через неделю будут в своей лучшей форме", – цитирует Почеттино. Evening Standard.

Напомним, что после международной паузы Челси сыграл вничью с Арсеналом (2:2). В настоящее время "синие" находятся на 10 месте, имея в своем активе 12 баллов.

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