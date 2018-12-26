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Вейналдум: Клопп схожий на ван Гала

25 грудня 22:50 123 Читать на русском
Вейналдум: Клопп схожий на ван Гала
Вейналдум та Клопп / Соцмережі

Хавбек Ліверпуля Джорджініо Вейналдум розповів про Юргена Клоппа, як тренера.

"Він завжди розмірковує про те, як зробити нашу гру краще і як зробити кожного з нас краще як особистість. Клопп багато уваги приділяє деталям. Під час тренувань він пояснює, що хоче від нас бачити, він досить вимогливий.

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Не скажу за кожного гравця команди, але у мене склалися хороші стосунки з Клоппом. Він надав мені значну підтримку. Так, часом Клопп буває прямолінійним і каже все, що думає. Але він чесний, і мені це подобається.

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Думаю, він дуже схожий на Луї ван Гала. Він теж багато чого вимагає від гравців. Звичайно, не завжди легко переносити строгість з боку тренера. Але вони роблять це, щоб ми ставали кращими. У мене склалося враження, що обидва тренери хотіли мені допомогти", – передає слова Вейналдума Liverpool Echo.

Теги
Англія Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Луї ван Гал Луї ван Гал
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