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Вейналдум: Ліверпуль не зможе залишитись непереможеним в АПЛ

20:01 110 Читать на русском
Вейналдум: Ліверпуль не зможе залишитись непереможеним в АПЛ
Джорджініо Вейналдум / фото із соцмереж

Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум, незважаючи на вдалий старт в АПЛ, висловив думку, що його команда не є непереможною.

"Я б не сказав, що ми є непереможною командою. Нам ще потрібно багато працювати, щоб не тільки не програвати матчі, а й перемагати в них.

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Нам відомо, що ми повинні добре грати щотижня, щоб продовжити свою серію. Я не вважаю нас непереможними. Але якщо хтось так почне думати, то у нас є тренер, який швидко зможе повернути нас з небес на землю", – цитує Вейналдума Sky Sports.

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Мерсисайдці є єдиною командою в англійській Прем'єр-лізі, яка в нинішньому сезоні не зазнала жодної поразки.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум
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