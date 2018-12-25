Клопп – про продовження контракту: Я нічого не виграв з Ліверпулем

Головний тренер ЛІверпуля Юрген Клопп розповів про потенційне продовження контракту.

"Не хочу забігати так далеко вперед. Якщо про це напишуть, багато хто буде обговорювати цю тему. На даний момент всі добре, але все ж я ще нічого не виграв.

Клопп: Було б краще, якби Ліга чемпіонів завершилась для Ліверпуля після півфіналу

Я нічого не виграв, тому не потрібно думати про те, що буде в 2022 році. Попереду довгий шлях. Якщо ми щось виграємо, то влітку будуть говорити, що мені саме час піти, тому що ми більше нічого не виграємо. Якщо ми не переможемо, то теж будуть говорити, що мені пора піти.

Клопп: Ліверпуль готовий купувати нових гравців взимку

Зараз хороший час, а до 2022 року ще довго, тому мені не потрібно думати про це. Сподіваюся, все буде добре, тоді ми обговоримо це питання", – передає слова Клоппа Sky Sports.