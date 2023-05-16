Алекс Сандро досяг необхідної кількості матчів у сезоні, щоб його контракт автоматично був продовжений.

Контракт Сандро був автоматично продовжений ще на 1 сезон – до літа 2024 року. Про це інформує інсайдер Ромео Ар'єсті. Як інформує Tutto Juve, пункт про продовження угоди автоматично набув чинності з появою бразильця на полі в першому півфінальному матчі Ліги Європи з Севільєю (1:1).

Ювентус готує трансферну революцію – 6 гравців на вихід, 4 позиції для підсилення

Повідомляється, що головний тренер команди Массіміліано Аллегрі в будь-якому разі просив би керівників клубу продовжити контракт із 32-річним ветераном, навіть якби захисник не зіграв необхідну кількість матчів.

Однак La Gazzetta dello Sport мала іншу інформацію. Згідно з цим джерелом, Ювентус незабаром оголосить про підписання контракту зі спортивним директором Наполі Крістіано Джунтолі – він уже склав список гравців, які мають покинути туринську команду наприкінці цього сезону. У списку є ім'я Алекса Сандро.

Чинний контракт бразильця з Ювентусом закінчується в червні цього року. Згідно з угодою, зарплата Алекса в стані "Старої синьйори" становить 6 мільйонів євро на рік.

У 36 матчах цього сезону в усіх турнірах Сандро оформив дві гольові передачі. Загалом на рахунку бразильця 308 матчів за "бьянконері" і 15 голів. У складі туринської команди він виграв п'ять чемпіонських титулів, чотири Кубки Італії та один Суперкубок Італії.

Ювентус легко переміг аутсайдера Серії А й закріпився на 2 сходинці – драма Погба та гол-красень