Туринці прагнуть суттєво омолодити склад і бюджетно закрити 4 позиції, інформує La Gazzetta dello Sport.

Спортивний директор Наполі веде переговори з Ювентусом – він вважає історію в Неаполі завершеною

Група ветеранів не отримають нові контракти та будуть доступні на ринку – це Бонуччі, Даніло, Алекс Сандро і Куадрадо. Також Ювентус сподівається остаточно продати Закарію і Маккенні, які виступають в АПЛ на правах оренди. Частину виручених коштів туринці витратять на підсилення. У піроритеті 4 позиції – захисник, центрхав, вінгер і нападник.

Нагадаємо, зараз Ювентус йде на другій сходинці Серії А, але ще ризикує отримати 15 очок штрафу. Команда Аллегрі також може вийти в ЛЧ через перемогу в ЛЄ, де перший матч півфіналу проти Севільї завершився нічиєю 1:1.

Лаціо врятував нічию з аутсайдером Серії А – римляни уникли поразки в доданий час і закрутили інтригу за ЛЧ