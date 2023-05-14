Ювентус без особливих проблем здолав Кремонезе (2:0) у 35 турі Серії А. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Хоч "Старій синьйорі" і повернули 15 пунктів, що дозволило піднятись у боротьбу за "срібло", проте є ризик повторного зняття. Тому для команди було дуже важливо перемагати якомога більше. Суперник у 35 турі був ідеальний для цього – Кремонезе, який йде передостаннім.

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Вперше за 390 днів у стартовому складі вийшов Поль Погба. Француз відновився від усіх травм, але не надовго... Вже на екваторі тайму хавбек зазнав пошкодження й не зміг стримати емоцій. На його місце вийшов Мілік.

Господарі тотально переважали. 8:2 за ударами як одне із підтверджень. Відповідно, саме вони й створили небезпечні моменти. Уваги заслуговують удари Міліка з дальньої відстані та Бремера, який головою замикав подачу з кутового.

По перерві ситуація не змінилась – чудову нагоду відкрити рахунок мав К'єза, але з меж штрафного пробив вище. Друга серйозна спроба Юве була влучною. К'єза на лівому фланзі розібрався з обороною й скинув під удар Фаджолі, який потужно пробив під поперечку. 1:0!

Подвоїти перевагу вдалось Міліку, але гол скасували через офсайд після перегляду VAR. І все ж це сталось. Бремер вдало зіграв головою під час метушні у штрафному після подачі з кутового. Кремонезе нічим серйозним так і не відповів.

Звитяга з рахунком 2:0 дозволила команді Массіміліано Аллегрі закріпитись на 2 сходинці Серії А з 69 заліковими балами. Колектив із Кремони залишився 19-м, маючи в активі 24 пункти.

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