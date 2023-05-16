Алекс Сандро достиг необходимого количества матчей в сезоне, чтобы его контракт автоматически был продлён.

Контракт Сандро был автоматически продлён ещё на 1 сезон - до лета 2024 года. Об этом информирует инсайдер Ромео Арьести. Как информирует Tutto Juve, пункт о продлении соглашения автоматически вступил в силу с появлением бразильца на поле в первом полуфинальном матче Лиги Европы с Севильей (1:1).

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Сообщается, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри в любом случае просил бы руководителей клуба продлить контракт с 32-летним ветераном, даже если бы защитник не сыграл необходимое количество матчей.

Однако у La Gazzetta dello Sport была другая информация. Согласно этому источнику, Ювентус в скором времени объявит о подписании контракта со спортивным директором Наполи Кристиано Джунтоли – он уже составил список игроков, которые должны будут покинуть туринскую команду в конце этого сезона. В этом списке есть имя Алекса Сандро.

Текущий контракт бразильца с Ювентусом истекает в июне этого года. Согласно соглашению, зарплата Алекса в стане "Старой синьоры" составляет 6 миллионов евро в год.

В 36 матчах этого сезона во всех турнирах Сандро оформил две голевые передачи. В целом на счету бразильца 308 матчей за "бьянконери" и 15 голов. В составе туринской команды он выиграл пять чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и один Суперкубок Италии.

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