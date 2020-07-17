Вест Хем Ярмоленка презентував нову виїзну форму на честь 125-річчя клубу

Ярмоленко в оточенні одноклубників / фото з відкритих джерел

Лондонський Вест Хем визначився із виїзним комплектом екіпірування на сезон 2020/21.

Нова виїзна форма Вест Хема в основному виконана у блакитному кольорі, з бордовими горизонтальними полосами.

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Зазначається, що форма присвячена 125-річчю клубу та виконана за прикладом форми "молотків" взірця 1960-х – 70-х років. Відома вартість попереднього замовлення – 55 фунтів (близько 2000 грн).

Додамо, що Вест Хем все ще ризикує вилетіти з АПЛ – команда Ярмоленка розташувалась на 16-му місці з 34 очками, коли в передостанньої Астон Вілли 31 пункт в активі.

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