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Вест Хем Ярмоленка презентував нову виїзну форму на честь 125-річчя клубу

13:11 - Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка презентував нову виїзну форму на честь 125-річчя клубу
Ярмоленко в оточенні одноклубників / фото з відкритих джерел

Лондонський Вест Хем визначився із виїзним комплектом екіпірування на сезон 2020/21.

Нова виїзна форма Вест Хема в основному виконана у блакитному кольорі, з бордовими горизонтальними полосами.

Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу

Зазначається, що форма присвячена 125-річчю клубу та виконана за прикладом форми "молотків" взірця 1960-х – 70-х років. Відома вартість попереднього замовлення – 55 фунтів (близько 2000 грн).

Додамо, що Вест Хем все ще ризикує вилетіти з АПЛ – команда Ярмоленка розташувалась на 16-му місці з 34 очками, коли в передостанньої Астон Вілли 31 пункт в активі.

Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко з крихтами часу та низьким балом

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