Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу

Вест Хем має непогані резерви для підсилення складу в наступному сезоні.

Лондонці очікують на повернення 22-річного вінгера Грейді Діангана з оренди у Вест Бромвічу, інформує Sun.

Лінгард може опинитися у Вест Хемі – є нюанс

Англієць видає чудовий сезон у Чемпіоншипі, вже відзначившись 7 голами та 6 асистами. Втім, сам Діангана не впевнений, що хоче залишатися у Вест Хемі. На правому фланзі атаки "молотів" є серйозні конкуренти Боуен та Ярмоленко, тому Грейді може наважитися на перехід в інший клуб. Серед кандидатів називають Аякс і Селтік. Якщо шотландський гранд виграє конкуренцію за гравця, то лихі часи настануть для іншого українця, Мар'яна Шведа, який і без того майже не виходив на поле за весь сезон.

До слова, контракт Діангана з Вест Хемом завершується цього літа, тому молодий вінгер сам визначатиме свою подальшу долю, якщо не підпише нову угоду.

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