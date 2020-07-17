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Вест Хэм Ярмоленко представил новую выездную форму в честь 125-летия клуба

13:15 - Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко представил новую выездную форму в честь 125-летия клуба
Ярмоленко в окружении одноклубников / фото из открытых источников

Лондонский Вест Хэм определился с выездным комплектом экипировки на сезон 2020/21.

Новая выездная форма Вест Хэма в основном выполнена в голубом цвете, с бордовыми горизонтальными полосами.

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Отмечается, что форма посвящена 125-летию клуба и выполнена по примеру формы "молотков" образца 1960-х – 70-х годов. Известна стоимость предварительного заказа – 55 фунтов (около 2000 грн).

Добавим, что Вест Хэм все еще рискует вылететь из АПЛ – команда Ярмоленко расположилась на 16-м месте из 34 очками, когда у предпоследней Астон Виллы 31 пункт в активе.

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Футбольная форма
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