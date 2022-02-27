Андрей Ярмоленко получил несколько дней отдыха в результате того, как Россия принесла жестокую войну в Украину, без всяких на то оснований пытаясь установить на нашей земле свои дикарские и диктаторские порядки. Вест Хэм, как и весь цивилизованный мир, стал на сторону добра и света. Лондонский клуб поддержал экс-динамовца и всех украинцев перед началом встречи: "Посылаем любовь и молитвы Ярмоленко и всему народу Украины". Капитан команды Райс также держал футболку Андрея перед стартом поединка. Все одноклубники готовились к игре с именем и номером Ярмолы на спине.

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"Волки" сменили половину команды после поражения от Арсенала 3 дня назад. Вулверхэмптон традиционно решил брать свое надежной обороной и контролем мяча. Однако, кроме опасного удара корейца Хвана на 4-й компенсированной минуте, гости ничем не обозначили свою активность впереди за весь первый тайм. Зато у хозяев Антонио дважды получал возможность пробить с выгодных позиций, Крессуэлл едва не закрутил со штрафного, а Райс попал в штангу еще одним дальним выстрелом.

Соучек в свой 27-й день рождения открыл счет. Антонио, который до перерыва создал парочку прекрасных моментов, оторвался от оппонента и выложил мяч на идеальную позицию для чешского полузащитника. Вулверхэмптон создал несколько ответных возможностей, но даже попасть в створ ворот сумел лишь раз. В свою очередь Бовен вышел на еще одно свидание с Жозе Са, очередной поразительный сейв португальского голкипера. Антонио из центра поля убежал от двух защитников, а дальше слишком хотел сыграть на партнера, поэтому защитники успели перехватить.

Один из лучших матчей Вест Хэма за очень много времени. Команда Мойеса набрала 45 очков и продолжает сражаться за Лигу чемпионов, отставая от топ-4 на 2 балла. Вулверхэмптон же отдаляется от еврокубков, оставаясь с 40 пунктами.

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