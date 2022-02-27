УЄФА готує рішення про відсторонення російських клубів з єврокубків – контракт із Газпромом теж буде розірваний
Союз європейських футбольних асоціацій може відмовитись від усього російського після початку нападу на Україну.
УЄФА готує новий пакет санкцій стосовно російського футболу. Це стосується контракту з Газпромом та участі росіян у європейських турнірах, повідомляє meczyki.
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Так, союз має намір достроково розірвати угоду з Газпромом, за якою мав би отримати 80 млн євро. А російські команди, можуть більше не вийти на матчі під егідою УЄФА – вже розглядають можливість повного їхнього відсторонення. Щоправда, у поточному сезоні країну представляє тільки Спартак, який у Лізі Європи зіграє з РБ Лейпциг.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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