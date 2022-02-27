Союз європейських футбольних асоціацій може відмовитись від усього російського після початку нападу на Україну.

УЄФА готує новий пакет санкцій стосовно російського футболу. Це стосується контракту з Газпромом та участі росіян у європейських турнірах, повідомляє meczyki.

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Так, союз має намір достроково розірвати угоду з Газпромом, за якою мав би отримати 80 млн євро. А російські команди, можуть більше не вийти на матчі під егідою УЄФА – вже розглядають можливість повного їхнього відсторонення. Щоправда, у поточному сезоні країну представляє тільки Спартак, який у Лізі Європи зіграє з РБ Лейпциг.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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