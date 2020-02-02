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Вест Хем втратив Вілшера до кінця сезону

00:25 103 Читать на русском
Вест Хем втратив Вілшера до кінця сезону
Джек Вілшер / Фото 90Min

Джек Вілшер склав компанію Андрію Ярмоленку у лазареті Вест Хема.

Хавбек "молотобійців" Джек Вілшер переніс операцію на грижі.

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За інформацією The Sun, на 28-річного англійця очікує тривале відновлення, яке вже не дозволить йому повернутись на поле у нинішньому сезоні. Варто відзначити, що останнього разу Джек з'являвся у формі Вест Хема ще 19 жовтня.

Нагадаємо, лікарі лондонського клубу вже більше місяця опікуються Андрієм Ярмоленком. Після 25-ти турів АПЛ Вест Хем перебуває у зоні вильоту на 18-му місці.

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Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Джек Вілшер Джек Вілшер Вест Хем Вест Хем
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