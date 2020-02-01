Вест Хем підписав забивного півзахисника на позицію Ярмоленка

Вінгер Халл Сіті Джаррод Боуен офіційно змінив клуб.

Вест Хем оголосив про придбання у Халл Сіті півзахисника Джаррода Боуена, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Вест Хем офіційно підписав хавбека збірної Чехії – новачок раніше вже зустрічався з Ярмоленком

23-річний вінгер уклав контракт з "молотками" на 5,5 років. Цікаво, що футболіст виступає на позиції Андрія Ярмоленка, тому півзахисник збірної України може отримати серйозного конкурента у стартовому складі команди. Сума трансфері склала 21,3 млн євро.

У поточному сезоні Боуен провів за свій клуб 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів та віддав 6 результативних передач. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід