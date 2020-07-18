Вест Хэм победил Уотфорд: 14 минут Ярмоленко без шансов на успех, тусклый матч конкурента и фантастическая форма Антонио

Уотфорд в заключительном матче 36-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение от Вест Хэма.

Перед 36-м туром АПЛ Вест Хэм и Уотфорд были соседями по турнирной таблице, имея по 34 зачетных балла с отрывом от зоны вылета в три пункта. Победа "молотобойцев" фактически означала обеспечение их прописки в элите на следующий сезон, ведь за два матча до конца чемпионата в активе лондонцев было бы шесть очков преимущества над Борнмутом и Астон Виллой при значительно лучшей разнице мячей. До матча у "хамерс" она составляла -15, в то время как у конкурентов было -25 и -27. На такой важный поединок Дэвид Мойес решил оставить Андрея Ярмоленко в запасе.

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Вест Хэм с первых минут захватил инициативу, что вылилось в два гола уже к десятой минуте. Счет открыл Антонио, который зацепился за отскок после поперечной передачи, вошел на левый край штрафной и из-под защитника попал между ног Фостеру – 1:0. На 10-й отличился Соучек, который замкнул навес Боуэна с правого фланга.

Уотфорд огрызнулся выстрелом Сарра с правой половины штрафной, но Фабиански парировал. Ничего интереснее гости до перерыва не создали, а на 35-й им прилетел третий мяч – это Райс мощным ударом метров с 25-ти попал в дальний угол! Именно со счетом 3:0 команды и ушли на перерыв.

Второй тайм начался с быстрого гола гостей. На 49-й минуте Дукуре ворвался на левый край штрафной, убрал защитника и пробил в правую штангу, а Дини тут же сыграл на добивании – 3:1. Впрочем, больше ничего интересного у Уотфорда не возникало, хотя и Вест Хэм молчал до 72-й минуты. Тогда Дэвид Мойас бросил в бой Алле, а тот поймал отскок от Кабаселе и пробил в падении в попытке перебросить Фостера – мяч прошел рядом с левой штангой.

Тренерский штаб попытался усилить декабря Вест Хэма выходом Ярмоленко на 81-й минуте, но Андрей ничем не запомнился, сделав 9 касаний и всего 8 пасов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев – 3:1.

Таким образом, Вест Хэм набрал 37 очков, поднявшись на пятнадцатую позицию и оторвавшись от зоны вылета на шесть зачетных баллов. Учитывая разницу голов, можно приветствовать "молотобойцев" с сохранением прописки в АПЛ. Уотфорд же держится семнадцатым, имея в активе 34 очка.

Андрей Ярмоленко не впечатлил, но это – не его вина

Можно было бы сказать, что 9 касаний мяча и 8 передач за 14 минут без ударов и пасов под них – это провал, но на самом деле к украинцу не может быть никаких претензий. Во-первых, всё познается в сравнении: за то же время лишь Райс чаще встречался с мячом, а по количеству передач Ярмоленко оказался лидером Вест Хэма. По всем остальным показателям у всех лондонских футболистов были лишь какие-то единичные попытки.

Оин раз Андрей вовремя добрался до ничейного мяча в центре и отдал передачу, начав медленную позиционную атаку левым флангом, а также он заработал на себе фол, красиво убрав под себя на своей половине поля. Да и вообще было заметно, что украинец старается оставить мяч под контролем Вест Хэма, бежа за ним к бровке ради его сохранения даже на последних секундах. Минусом была позиционная оборона, в которой Ярмоленко был явным статистом – он располагался как попало и однажды проспал рывок Жоао Педру. И не догнал его.

Критиковать Ярмоленко нет смысла, ведь в последние 14 минут какого-то футбола на поле не было. Игра постоянно прерывалась на мелкие паузы, темп упал, а мяч банально не ложился на землю – за исключением Антонио, никто особо и не пытался бегать с ним вперед. За 14 минут команды провели 11 верховых единоборств. Доходило до смешного – футболисты несколько раз выбивали мяч головой, а Ярмоленко бегал между ними, как в дворовой игре "собачка". Когда же Андрею удавалось зацепиться за него, ни одного варианта впереди не возникало – приходилось пасовать назад.

Таким образом, называть игру украинца провальной абсурдно. У Андрея просто не было шансов, но даже в суперневыгодных условиях он не показал себя пассивным. Его же основной конкурент отработал не намного лучше.

Очень слабый матч Джаррода Боуэна

Конкурент Андрея Ярмоленко провёл на поле 81 минуту, однако впечатлил не сильнее. В активе Джаррода один заблокированный удар и красивая голевая подача на Соучека, но это был единственный удачный навес из шести попыток – причём половина этих попыток была сделана с угловых. Ещё более важен тот факт, что 23-летний вингер сделал всего 16 передач (Sofascore вообще даёт 10), из которых только три были направлены вперёд. Протащить мяч на дриблинге также не удавалось – единственная попытка обводки оказалась неудачной.

Вся игра Боуэна в матче против Уотфорда – это постоянные передачи назад-поперёк и отсутствие продвижения. Вклад вингера в атаку оказался минимальным – 0,18 xGChain ему накинули сугубо за ассист и заблокированный удар, а без них показатель падает до нуля. У такого футболиста Андрей Ярмоленко обязан выигрывать конкуренцию.

Майкл Антонио – зверюга

В матче против Уотфорда было много примечательных вещей. Марк Нобл проводил 500-й матч в АПЛ и сделал ассист, Деклан Райс с него вколотил фантастический гол, Трой Дини забил во втором матче подряд впервые с марта 2018-го, а Томаш Соучек умудрился выиграть 15 верховых единоборств из 17-ти. Все эти эпизоды были крутыми, но в историю сезона войдёт другой футболист Вест Хэма – Майкл Антонио. После возобновления чемпионата этот нападающий не только лучший в составе "молотобойцев", но и один из лучших футболистов АПЛ вообще.

30-летний англичанин забил девятый гол в сезоне, семь из которых Майкл провёл после карантина – ни один другой футболист в этот период не забил больше. В предыдущем туре он сумел оформить покер Норвичу, а до этого забивал Челси и Ньюкаслу. Все эти мячи были заслуженными, ведь Антонио по количеству и точности ударов после карантина уступает только Мохаммеду Салаху – в активе "молотобойца" 27 выстрелов (14 в створ), а у египтянина по обоим показателям на один больше. Именно благодаря Майклу команде Дэвида Мойеса удалось выйти на нормальный уровень результативности – за 11 матчей до карантина лондонцы провели 11 голов, а в пяти последних поединках их уже стало 12.

Конкретно в поединке против Уотфорда форвард отработал шикарно, забив гол между ног опытному Фостеру со сложной позиции, а также сделав девять попыток обводки – семь оказались успешными. Кроме того, он провёл целых 20 единоборств, половину из которых выиграл, и трижды снимал верховые мячи (в шести эпизодах). Антонио был лучшим в составе Вест Хэма, за что и получил самую высокую оценку от Whoscored. Молодец.

Фото: Gettyimages; Faisal HQ

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