Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань – команді Б'єлси навіть не довелось виходити на поле

Лідс став першим новачком англійської Прем'єр-ліги сезону 2020/21.

Команді Марсело Б'єлси допомогла осічка Вест Бромвіча в матчі передостаннього туру Чемпіоншипу проти Хаддерсфілда (1:2).

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Лідсу потрібно було здобути бодай одне очко в двох завершальних матчах, однак головний конкурент грав на день раніше і сам зробив подарунок. Тепер "павичів" теоретично може наздогнати лише Брентфорд, проте в АПЛ виходять перші два місця Чемпіоншипу. До слова, ВБА ризикує втратити прямий вихід в еліту, хоча довго саме підопічні Славена Біліча йшли серед лідерів. Брентфорд відстає від "дроздів" на очко, але з грою в запасі.

Нагадаємо, Лідс покинув АПЛ у сезоні 2003/04. За 16 років легендарний клуб пережив фінансові проблеми, спускався в Лігу 1, але все ж зумів відродитися. "Навіженому" Марсело Б'єлсі знадобилося два роки, щоб разом зі своїми хлопцями здобути омріяну путівку в найбагатшу лігу світу.

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