Зараз 20-річний албанець виступає за Саутгемптон на правах оренди. Броя зіграв 18 матчів в АПЛ, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

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Лондонський Вест Хем хотів би оформити трансфер форварда, повідомляє Goal. За інформацією джерела, лондонський клуб не готовий дати Броя місце у складі першої команди, але й продавати також не планує.

До слова, Броя – вихованець академії Челсі, але за головну команду "синіх" зіграв лише один матч. Його контракт розрахований до 2026 року. Армандо уже двічі вирушав у оренди – до Вітесса та Саутгемптона. Його основна позиція – центрфорвард, але також він може зіграти на обох флангах атаки.

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