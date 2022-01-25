Сейчас 20-летний албанец выступает за Саутгемптон на правах аренды. Броя сыграл 18 матчей в АПЛ, забил пять голов и отдал результативную передачу.

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Лондонский Вест Хэм хотел бы оформить трансфер форварда, сообщает Goal. По информации источника, Челси клуб не готов дать Броя место в составе первой команды, но и продавать тоже не планирует.

К слову, Броя – воспитанник академии Челси, но за главную команду "синих" сыграл только один матч. Его контракт рассчитан до 2026 года. Армандо уже дважды отправлялся в аренду – в Витесс и Саутгемптон. Его основная позиция – центрфорвард, но также может сыграть на обоих флангах атаки.

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