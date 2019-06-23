Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травми

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може вже 11-го липня вийти на поле після тривалої перерви.

Вест Хем у рамках підготовки до нового сезону проведе товариський матч проти Альтаха у Австрії, який відбудеться 11-го липня. Вже у цьому поєдинку може взяти участь український вінгер Андрій Ярмоленко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ярмоленко проти Зінченка, Манчестер Юнайтед прийматиме Челсі – АПЛ анонсувала матчі першого туру сезону 2019/20

Окрім цього матчу, Вест Хем проведе ще чотири товариські зустрічі: 17 липня – з Манчестер Сіті, суперник на 20 липня визначиться пізніше, 27 липня – із Фулхемом і 3 серпня – з іспанським Атлетіком.

Нагадаємо, Ярмоленко не виходив на футбольне поле з жовтня минулого року, тоді у матчі з Тоттенхемом український вінгер отримав важку травму ахілла.

Відверта Ірина Морозюк, грайлива Віка Коноплянка, спокуслива Інна Ярмоленко: як відпочивають дружини футболістів