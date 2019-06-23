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Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травми

19:46 598 Читать на русском
Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травми
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може вже 11-го липня вийти на поле після тривалої перерви.

Вест Хем у рамках підготовки до нового сезону проведе товариський матч проти Альтаха у Австрії, який відбудеться 11-го липня. Вже у цьому поєдинку може взяти участь український вінгер Андрій Ярмоленко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Окрім цього матчу, Вест Хем проведе ще чотири товариські зустрічі: 17 липня – з Манчестер Сіті, суперник на 20 липня визначиться пізніше, 27 липня – із Фулхемом і 3 серпня – з іспанським Атлетіком.

Нагадаємо, Ярмоленко не виходив на футбольне поле з жовтня минулого року, тоді у матчі з Тоттенхемом український вінгер отримав важку травму ахілла.

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