Ярмоленко проти Зінченка, Манчестер Юнайтед прийматиме Челсі – АПЛ анонсувала матчі першого туру сезону 2019/20

Вболівальники команд чемпіонату Англії вже можуть дізнатись суперників на стартовий тур майбутнього сезону.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги презентувало список поєдинків на перший тур сезону 2019/20.

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Цікаво, що вже у стартовому турі вболівальники зможуть спостерігати "українське дербі" на теренах Туманного Альбіону – Вест Хем Андрія Ярмоленка прийматиме чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко.

Центральним матчем туру стане класичне протистояння між Челсі та Манчестер Юнайтед. Новий сезон стартує 9 серпня.

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