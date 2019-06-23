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Вест Хэм начнет подготовку к новому сезону 11 июля – Ярмоленко может выйти на поле впервые после тяжелой травмы

19:46 2 Читати українською
Вест Хэм начнет подготовку к новому сезону 11 июля – Ярмоленко может выйти на поле впервые после тяжелой травмы
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может уже 11-го июля выйти на поле после длительного перерыва.

Вест Хэм в рамках подготовки к новому сезону проведет товарищеский матч против Альтаха в Австрии, который состоится 11 июля. Уже в этом поединке может принять участие украинский вингер Андрей Ярмоленко, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме этого матча, Вест Хэм проведет еще четыре товарищеских встречи: 17 июля – с Манчестер Сити, соперник на 20 июля определится позже, 27 июля – с Фулхэмом и 3 августа – с испанским Атлетиком.

Напомним, Ярмоленко не выходил на футбольное поле с октября прошлого года, тогда в матче с Тоттенхэмом украинский вингер получил тяжелую травму ахилла.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Тяжелая травма Украинцы за рубежом
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