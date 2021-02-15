Чемпіонат Англії 2020/21, 24-й тур

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Райс, 41 (пен), Діоп, 58, Фредерікс, 90+6

Челсі – Ньюкасл – початоко 22:00

Вест Хем у поточному турі міг обійти Ліверпуль і навіть на кілька годин піднятись у зону Ліги чемпіонів – а в разі осічки Челсі підопічні Девіда Мойєса залишились би там до вихідних. На жаль, допомогти "молотобійцям" не міг Андрій Ярмоленко, який розтягнув зв'язки коліна. Втім, команда впоралась і без нього.

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Загалом, моментів було небагато, але Вест Хем мав явну перевагу. Вже на 5-й хвилині господарі могли заробити пенальті, однак VAR став на користь гостей. Не біда: на 40-й хвилині Бешам сфолив у власному штрафному, рефері вказав на позначку, а Райс впевнено розвів м'яч і голкіпера по разних кутах – 1:0!

На 53-й хвилині Макголдрік міг зрівняти рахунок, пробивши головою після навісу з лівого флангу, але Фабіанскі врятував. Після цього господарі закрили гру: Крессвелл на 58-й хвилині виконав подачу з кутового, а Діоп замкнув у дальній кут – 2:0. У компенсований час прилетів і третій гол – це Фредерікс вистрілив з лінії штрафного в лівий кут. 3:0 Вест Хем святкує перемогу і обходить Ліверпуль у таблиці, бодай на дві години піднявшись на четверте місце.

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