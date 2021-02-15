Чемпионат Англии 2020/21, 24-й тур

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Райс, 41 (пен), Диоп, 58, Фредерикс, 90+6

Челси – Ньюкасл – начало 22:00

Вест Хэм в текущем туре мог обойти Ливерпуль и даже на несколько часов подняться в зону Лиги чемпионов – а в случае осечки Челси подопечные Дэвида Мойеса остались бы там до выходных. К сожалению, помочь "молотобойцам" не мог Андрей Ярмоленко, растянувший связки колена. Впрочем, команда справилась и без него.

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В целом, моментов было немного, но Вест Хэм имел явное преимущество. Уже на 5-й минуте хозяева могли заработать пенальти, однако VAR стал в пользу гостей. Не беда: на 40-й минуте Бешам сфолил в своей штрафной, рефери указал на точку, а Райс уверенно развел мяч и голкипера по разным углам – 1:0!

На 53-й минуте Макголдрик мог сравнять счёт, пробив головой после навеса с левого фланга, но Фабиански спас. После этого хозяева закрыли игру: Крессуэлл на 58-й минуте исполнил подачу с углового, а Диоп замкнул в дальний угол – 2:0. В компенсированное время прилетел и третий гол – это Фредерикс выстрелил с линии штрафной в левый угол. 3:0 Вест Хэм празднует победу и обходит Ливерпуль в таблице, хотя бы на два часа поднявшись на четвёртое место.

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