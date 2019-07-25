Вест Хем продав Обіанга в Сассуоло

Півзахисник Педро Обіанг змінив англійську Прем'єр-лігу на Серію А.

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Термін контракту Обіанга з новою командою не повідомляється, за попередніми даними Вест Хем отримав за хавбека 8,6 мільйонів євро. У минулому сезоні опорник відіграв 24 матчі в АПЛ, в яких відзначився однією гольовою передачею.

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Нагадаємо, вже екс-одноклубник Андрія Ярмоленка має досвід виступів в італійському чемпіонаті. Раніше Обіанг захищав кольори Сампдорії.