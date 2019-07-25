Вест Хэм продал Обианга в Сассуоло

Полузащитник Педро Обианг сменил английскую Премьер-лигу на Серию А.

Сассуоло на официальном сайте подтвердил трансфер 27-летнего испанца.

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Срок контракта Обианга с новой командой не сообщается, по предварительным данным Вест Хэм получил за хавбека 8,6 миллионов евро. В прошлом сезоне опорник сыграл 24 матча в АПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

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Напомним, уже экс-одноклубник Андрея Ярмоленко имеет опыт выступлений в итальянском чемпионате. Ранее Обианг защищал цвета Сампдории.