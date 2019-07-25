toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Вест Хэм продал Обианга в Сассуоло

09:59 17 Читати українською
Вест Хэм продал Обианга в Сассуоло
Педро Обианг / Reuters

Полузащитник Педро Обианг сменил английскую Премьер-лигу на Серию А.

Сассуоло на официальном сайте подтвердил трансфер 27-летнего испанца.

Наполи подписал Эльмаса – Фенербахче наконец может завершить трансфер Коноплянки

Срок контракта Обианга с новой командой не сообщается, по предварительным данным Вест Хэм получил за хавбека 8,6 миллионов евро. В прошлом сезоне опорник сыграл 24 матча в АПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекорд

Напомним, уже экс-одноклубник Андрея Ярмоленко имеет опыт выступлений в итальянском чемпионате. Ранее Обианг защищал цвета Сампдории.

blog_ava
Главные новости футбола 24 июля: разные выступления украинцев в еврокубках, Реал понес серьезную потерю
07:00
224
Теги
Сассуоло Сассуоло Англия Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Педро Обианг Педро Обианг Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хачериди покинул ПАОК
    Світ — 24 июль657 Хачериди покинул ПАОК
11
час
:
17
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук