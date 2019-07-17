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Вест Хем підписав Аллє – клуб Ярмоленка побив свій трансферний рекорд

15:29 339 Читать на русском
Вест Хем підписав Аллє – клуб Ярмоленка побив свій трансферний рекорд
Себастьян Аллє / Сайт Вест Хема

Лондонці здійснили трансфер нападника франкфуртського Айнтрахта.

Себастьян Аллє став гравцем Вест Хема, інформує офіційний сайт "молотків".

Ярмоленко програв парі одноклубникам у Вест Хемі і отримав брутальне покарання

Контракт форварда розрахований на п'ять років. Точної суми трансферу француза не названо, однак він став рекордним придбанням в історії лондонців. За попередніми даними, Аллє обійшовся Вест Хему у 50 мільйонів євро. У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи 18/19 він відзначився дублем у ворота донецького Шахтаря.

Раніше страйкер захищав кольори Айнтрахта, Утрехта та Осера.

30 форвардів за 9 років і розчарування. Вест Хем шукає бомбардира, який зламає "прокляття" – це може зробити Ярмоленко

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