Вест Хем підписав Аллє – клуб Ярмоленка побив свій трансферний рекорд

Лондонці здійснили трансфер нападника франкфуртського Айнтрахта.

Себастьян Аллє став гравцем Вест Хема, інформує офіційний сайт "молотків".

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Контракт форварда розрахований на п'ять років. Точної суми трансферу француза не названо, однак він став рекордним придбанням в історії лондонців. За попередніми даними, Аллє обійшовся Вест Хему у 50 мільйонів євро. У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи 18/19 він відзначився дублем у ворота донецького Шахтаря.

Раніше страйкер захищав кольори Айнтрахта, Утрехта та Осера.

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️West Ham have confirmed the signing of Sebastian Haller. He becomes their record signing.



Haller - £45m

Anderson - £34m

Fornals - £25m

Diop - £22.5m

Ayew - £22m pic.twitter.com/ifbQdF9kzA — Coral (@Coral) 17 липня 2019 р.