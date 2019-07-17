Вест Хем підписав Аллє – клуб Ярмоленка побив свій трансферний рекорд

Лондонці здійснили трансфер нападника франкфуртського Айнтрахта.
Себастьян Аллє став гравцем Вест Хема, інформує офіційний сайт "молотків".
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Контракт форварда розрахований на п'ять років. Точної суми трансферу француза не названо, однак він став рекордним придбанням в історії лондонців. За попередніми даними, Аллє обійшовся Вест Хему у 50 мільйонів євро. У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи 18/19 він відзначився дублем у ворота донецького Шахтаря.
Раніше страйкер захищав кольори Айнтрахта, Утрехта та Осера.
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