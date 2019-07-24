Наполі підписав Ельмаса – Фенербахче нарешті може завершити трансфер Коноплянки

Півзахисник Еліф Ельмас офіційно став гравцем Наполі.

Наполі оголосив про підписання півзахисника Фенербахче Еліфа Ельмаса, повідомляє президент неаполітанців у своєму твіттері.

Перехід Коноплянки у Фенербахче залежить від трансферу Ельмаса в Наполі, – ЗМІ

За інформацією Transfermarkt, сума трансфера становить 16 млн євро, інші подробиці угоди невідомі.

Нагадаємо, що Фенербахче очікував завершення переходу Ельмаса в італійський клуб, щоб виручені гроші використати для завершення угоди з Коноплянкою.

В сезоні 2018/19 Ельмас провів у складі Фенербахче 40 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 забитими голами.

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