"Молотки" продовжують смакувати вирішальний гол Андрія Ярмоленка у ворота Челсі у поєдинку 32-го туру АПЛ в сезоні 2019/20.

"Який це був момент, Андрій Ярмоленко!" – написала прес-служба Вест Хема у дописі до відео гола українця у ворота Челсі в сезоні 2019/20.

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Нагадаємо, Ярмоленко у тому матчі своїм забитим м'ячем приніс перемогу "молоткам", зробивши рахунок 3:2 у компенсований час – українець отримав передачу від Антоніо, хитнув Рюдігера та пробив у дальній кут. Вже завтра, 4 грудня, команди зійдуться у рамках АПЛ – початок гри о 14:30.

Додамо, що зірка збірної України провів 15 матчів у складі Вест Хема у поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

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