"Молотки" продолжают смаковать решающий гол Андрея Ярмоленко в ворота Челси в поединке 32-го тура АПЛ в сезоне 2019/20.

"Какой это был момент, Андрей Ярмоленко!" – написала пресс-служба Вест Хэма в посте с видео гола украинца в ворота Челси в сезоне 2019/20.

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Напомним, Ярмоленко в том матче своим забитым мячом принес победу "молоткам", сделав счет 3:2 в компенсированное время – украинец получил передачу от Антонио, качнул Рюдигера и пробил в дальний угол. Уже завтра, 4 декабря, команды сойдутся в рамках АПЛ – начало игры в 14:30.

К слову, звезда сборной Украины провел 15 матчей в составе Вест Хэма в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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