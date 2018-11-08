Вест Хэм стремится подписать Габигола

Лондонский Вест Хэм, за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, заинтересовался нападающим Сантоса Габриэлем Барбозой – Габиголом. Права на него принадлежат миланскому Интеру.

"Молотки" уже оповестили боссов Интера о желании взять в аренду Габигола сразу после завершения его выступлений в Сантосе. Об этом сообщает Sport Mediaset.

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По данным итальянской прессы, уже в январе 22-летний форвард может оказаться на Туманном Альбионе. Габигол пребывает на контракте в Интере с 2016 года, но в основе "черно-синих" закрепиться не смог (9 матчей, 1 гол). Миланский клуб вынужден был отдать его в аренду в лиссабонской Бенфики, а затем в Сантос.

В сезоне-2018 Габигол провел 31 матч за "рыб" в бразильской Серии А, в которых забил 16 мячей.