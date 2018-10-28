Забуті, але не голодні – топ-10 гравців, які марнують талант і все ще належать європейським грандам

Елітні клуби Європи звикли підписувати будь-яких бажаних гравців, не вдаючись до детального аналізу доцільності трансферу того чи іншого молодого таланта. Як наслідок, маємо приклади загублених талантів. Рейтинг колись перспективних склало іспанське видання Marca.

Лукас Сілва (Реал Мадрид/Крузейро)

Вік: 25

Амплуа: півзахисник

Контракт до: літо 2020-го

Статистика в сезоні-2018: 18 матчів

Він відіграв свій останній офіційний поєдинок за Реал у квітні 2015 року й з тих пір марнував час у Марселі та Крузейро, куди "вершкові" здали його в оренду.

Дуглас (Барселона/Сівасспор)

Вік: 28

Амплуа: захисник

Контракт до: літо 2019-го

Статистика в сезоні 2018/19: 8 матчів, 1 гол

У лютому 2016 року він востаннє одягав футболку Барселони та в різні роки здавався в оренду до Діжона та Бенфіки, а зараз грає в турецькій Суперлізі за Сівасспор українця Сергія Рибалки.

Адерлан Сантос (Валенсія/Віторія Салвадор)

Вік: 29

Амплуа: захисник

Контракт до: літо 2020-го

Статистика в сезоні-2018: 17 матчів, 1 гол

Він перебрався на Месталью завдяки допомозі одіозного Жорже Мендеша перед сезоном 2015/16 і все ще має чинний контракт із "кажанами" до 2020 року. Проте, оборонець вже виступав в оренді за Сан-Паулу, а тепер – за Віторію.

Аймен Абденнур (Валенсія/Марсель)

Вік: 29

Амплуа: захисник

Контракт до: літо 2020-го

Статистика в сезоні 2018/19: 0 матчів

Ще один гравець, права на якого належать Валенсії до літа 2020 року, перейшов до команди з Монако. Однак, він зараз "грає" в оренді за інший французький клуб – Марсель.

Гансо (Севілья/Ам'єн)

Вік: 29

Амплуа: півзахисник

Контракт до: літо 2021-го

Статистика в сезоні 2018/19: 6 матчів

Бразилець перебуває на контракті із Севільєю, але французький Ам'єн має право підписати його на постійній основі якраз після закінчення нинішнього сезону.

Габігол (Інтер/Сантос)

Вік: 22

Амплуа: нападник

Контракт до: літо 2021-го

Статистика в сезоні-2018: 29 матчів, 15 голів

Інтер покладав чимало надій на бразильця, коли брав його в 2016 році, але справжнього шансу засяяти на Джузеппе Меацца Габріель Барбоза так і не отримав. Спочатку його віддали до Бенфіки, а зараз він грає в оренді за Сантос на батьківщині.

Гжегож Крихов'як (Парі Сен-Жермен/Локомотив Москва)

Вік: 28

Амплуа: півзахисник

Контракт до: літо 2021-го

Статистика в сезоні 2018/19: 9 матчів, 1 гол

ПСЖ підписав його в 2016 році та уклав контракт на 5 років, але останній сезон він провів в оренді в Англії за Вест Бромвіч, а тепер грає за московський Локомотив у РФПЛ, хоча досі на контракті з парижанами.

Марлос Морено (Манчестер Сіті/Фламенго)

Вік: 22

Амплуа: нападник

Контракт до: літо 2021-го

Статистика в сезоні-2018: 18 матчів, 0 голів

Коли колумбієць переходив до Манчестер Сіті з Атлетіко Насьйональ, то був одним із найбільш обіцяючих гравців покоління. Але згодом йому довелося поїхати до Депортіво, Жирони, а тепер і Фламенго, без отримання шансу на Етіхаді.

Чарлі Мусонда (Челсі/Вітесс)

Вік: 22

Амплуа: півзахисник

Контракт до: літо 2022-го

Статистика в сезоні 2018/19: 0 матчів

Зараз він перебуває у Вітессі, а раніше випускник академії Челсі в різні роки їздив в оренду до Бетіса та Селтіка. Та він все ще належить лондонському гранду.

Маріо Пашаліч (Челсі/Аталанта)

Вік: 23

Амплуа: півзахисник

Контракт до: літо 2021-го

Статистика в сезоні 2018/19: 9 матчів, 1 гол

Ще один гравець на контракті в Челсі нині виступає в італійській Серії А за Аталанту після невдалих оренд в Ельче, Мілані, Монако та московському Спартаку.