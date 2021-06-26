"Молотки" готові розпрощатись із Ярмоленком за суму, починаючи від 5 млн фунтів стерлінгів, повідомляє football.london.

Вест Хем готовий продати 4-х гравців – Ярмоленко у списку

Наставник Вест Хема Девід Мойєс рідко використовував українця у минулому сезоні через часті пошкодження, а тому очікується, що вже влітку він покине клуб. Цьому може посприяти яскравий виступ Ярмоленка на Євро-2020, де вінгер відзначився двома голами та асистом.

До слова, Андрій провів 24 матчі у складі Вест Хема в сезоні 2020/21, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів. Його контракт розрахований ще на один рік.

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