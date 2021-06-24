Вест Хем планує підсилити позиції центральних захисника, хавбека, а також форварда, тому для цього виставить 4-х гравців на трансфер, повідомляє The Athletic.

Ярмоленко зізнався, що хоче піти шляхом Шевченка

Підзаробити лондонці планують на продажі Феліпе Андерсона, Вінстон Ріда, Шанде Сілви та лідера збірної України Андрія Ярмоленка. Контракт 31-річного українця з "молотобійцями" завершується влітку 2022-го.

У минулому сезоні Андрій зіграв у 21 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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