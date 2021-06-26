"Молотки" готовы распрощаться с Ярмоленко за сумму не менее 5 млн фунтов стерлингов, сообщает football.london.

Вест Хэм готов продать 4-х игроков – Ярмоленко в списке

Отмечается, что наставник Вест Хэма Дэвид Мойес редко задействовал украинца в прошлом сезоне из-за частых повреждений, а поэтому ожидается, что уже летом он покинет клуб. Этому может поспособствовать яркое выступление Ярмоленко на Евро-2020, где вингер отметился 2 голами и ассистом.

К слову, Андрей провел 24 матча в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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