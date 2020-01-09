Вест Хем планує повернути Феллаїні в Англію

Вест Хем націлився на підписання хавбека Маруана Феллаїні, який виступає за китайський Шаньдун Лунен.

Головний тренер "молотів" Девід Мойєс особисто наполягає на трансфері бельгійця, інформує Sky Sports.

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Шотландський фахівець добре знає можливості Феллаїні за спільною роботою у Евертоні та Манчестер Юнайтед. Півзахисник також не проти повернення в Англію, оскільки його зарплата в Шаньдун Лунен може зменшитися на 75 відсотків через нові правила Китайської федерації футболу. Чинний контракт хавбека і клубу з Піднебесної розрахований ще на 2 роки.

До слова, Феллаїні провів 22 матчі у поточному сезоні китайської Суперліги і відзначився 8 голами.

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