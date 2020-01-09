Мойєс прокоментував відновлення Ярмоленка

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс розповів про реабілітацію українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

"Андрій Ярмоленко отримав ще одну ін'єкцію в стегно, тому ми сподіваємось, що його повернення не займе багато часу", – цитує Мойєса premierinjuries.com.

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Нагадаємо, Ярмоленко зазнав травму наприкінці грудня 2019 року та вибув невизначений термін.

Додамо, що у цьому сезоні Ярмоленко забив за Вест Хем 3 голи. Під керівництвом нового тренера – Девіда Мойєса – Андрій ще не грав.

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