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Мойєс прокоментував відновлення Ярмоленка

18:04 212 Читать на русском
Мойєс прокоментував відновлення Ярмоленка
Андрій Ярмоленко / AFP

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс розповів про реабілітацію українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

"Андрій Ярмоленко отримав ще одну ін'єкцію в стегно, тому ми сподіваємось, що його повернення не займе багато часу", – цитує Мойєса premierinjuries.com.

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Нагадаємо, Ярмоленко зазнав травму наприкінці грудня 2019 року та вибув невизначений термін.

Додамо, що у цьому сезоні Ярмоленко забив за Вест Хем 3 голи. Під керівництвом нового тренера – Девіда Мойєса – Андрій ще не грав.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Девід Мойєс Девід Мойєс
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