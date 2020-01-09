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Вест Хэм планирует вернуть Феллаини в Англию

9 января 21:56 155 Читати українською
Вест Хэм планирует вернуть Феллаини в Англию
Маруан Феллайни/ CNC

Вест Хэм нацелился на подписание хавбека Маруана Феллайни, выступающего за китайский Шаньдун Лунэн.

Главный тренер "молотов" Дэвид Мойес лично настаивает на трансфере бельгийца, информирует Sky Sports.

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Шотландский специалист хорошо знает возможности Феллаини по совместной работе в Эвертоне и Манчестер Юнайтед. Полузащитник также не против возвращения в Англию, поскольку его зарплата в Шаньдун Лунэн может уменьшиться на 75 процентов из-за новых правил Китайской федерации футбола. Действующий контракт хавбека и клуба из Поднебесной рассчитан еще на 2 года.

К слову, Феллаини провел 22 матча в текущем сезоне китайской Суперлиги и отметился 8 голами.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Девид Мойес Девид Мойес Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини Маруан Феллаини
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