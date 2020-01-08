Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

Авторитетний портал Transfermarkt оновив топ-10 найдорожчих гравців планети у віці до 17 років включно. "Футбол 24" ближче знайомить із десяткою тих, хто може сколихнути футбольний світ у найближчі сезони.

Епоха Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі перебуває на фінішній прямій. Отже, саме час поглянути на нове покоління талантів з усього світу, що можуть років за 5 стати новими кумирами мільйонів.

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Лівий вінгер іспанської Барселони Ансу Фаті очолив рейтинг найдорожчих гравців планети віком до 17 років. Уродженець Гвінеї-Бісау, якого вже встигли заграти за іспанську молодіжку, несподівано дебютував за "блаугранас" під час кадрової кризи в серпні. І хоч останнім часом Вальверде не дуже розраховує на Фаті, та черговий "новий Мессі" вже має в активі 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. А в поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів нападнику вистачило трьох хвилин на полі, аби остаточно поховати надії міланського Інтера на плей-офф. Додаємо до цього статус наймолодшого дебютанта Ель Класіко за майже 80 років і розуміємо – цей юнак дійсно може вартувати 36 млн фунтів.

У спину Фаті дихає півзахисник французького Ренна Едуардо Камавінга (31,5 млн), за яким нібито полює інший іспанський гранд – мадридський Реал. Як і зірочка Барселони, він народився у колишній португальській колонії – Анголі, та навряд чи гратиме за батьківщину своїх предків. Хавбек вже грав за збірну Франції U-21, а в складі "червоно-чорних" взагалі є стабільним гравцем основи. В активі Камавінги в нинішньому сезоні вже 25 матчів у всіх турнірах (1 гол). Те, що Ренн наразі йде 3-м у чемпіонаті – передусім заслуга цього 17-річного центрхава. А сенсаційна перемога над ПСЖ восени взагалі стала бенефісом юного опорника.

Замикає трійку лідерів бразильський талант Рейньєр Жезус із Фламенго. Атакувальний півзахисник, який може зіграти і на позиції відтягнутого форварда коштує 22,5 млн фунтів. Щоправда, іспанські ЗМІ активно пишуть, що вже в січні бразилець опиниться в Реалі за трохи більшу суму – 30 млн євро. На Піренеях Рейньєра збираються спочатку відправити на "обкатку" до Кастільї під крило легендарного Рауля. Та приклади Вінісіуса та Родріго та результативна гра плеймейкера на батьківщині (15 поєдинків, 6 голів у дебютному на професіональному рівні сезоні) можуть надихнути Рейньєра на пришвидшену адаптацію у таборі "вершкових".

Четвертим у рейтингу йде півзахисник Мохамед Іхаттарен із нідерландського ПСВ. У сезоні 2019/20 справи "червоно-білих" може й не надто добрі (3-тє місце в Ередивізі та вже 10 очок відставання від Аякса), зате середній вік лінії півзахисту ейндховенців не дотягує навіть до 21,5 року. Іхаттарен – безсумнівна перлина в центрі поля ПСВ. Хавбек народився в Утрехті в сім'ї марокканців і вже має досвід виступів за збірну Нідерландів U-19. Дебютував же за першу команду Іхаттарен ще в минулому сезоні, коли йому було 16. Статистика нинішньої кампанії приємно вражає – 25 матчів і 7 голів, зокрема, 3 м'ячі півзахисник забив у Лізі Європи. Такими темпами він ще зіграє за дорослих "помаранчевих" проти України на Євро-2020...

А ось між 4-м і п'ятим місцем у топі виникла прірва. Колега Рейньєра та Іхаттарена за амплуа Матіас Паласіос із аргентинського Сан Лоренсо коштує "лише" 9 млн. Уродженець аграрної провінції Ла-Пампа ще не закріпився в першій команді "Циклона" (1 матч у Суперлізі), але повністю вписується в хрестоматійні уявлення про аргентинських "десяток" – невисокий, але кремезний здоровань із хорошим дриблінгом. Керманич Сан Лоренсо Дієго Монарріс переважно покладається на досвідчених виконавців, але свій шанс 17-річний Паласіос ще точно отримає.

Стільки ж коштує і Себастьяно Еспозіто – юна надія міланського Інтера. Форвард у нинішньому сезоні дебютував за основу "нерадзуррі" в Серії А після результативної гри на Євро-2019 серед 17-річних. У грудні Еспозіто відіграв 90 хвилин проти Дженоа та забив свій перший гол у професіоналах, реалізувавши одинадцятиметровий. Антоніо Конте не хоче втрачати фінішера стилю Роберта Лєвандовскі, тому вже влітку Інтер має оголосити про підписання контракту з нападником до 2025 року.

Має таланта на 9 мільйонів і Порту. Це форвард Фабіу Сілва, інтерес до якого нібито проявляли чемпіони світу з Ліверпуля. У сезоні 2019/20 юнак дебютував на професіональному рівні й встиг відзначитися голами в Прімейрі та Кубку Португалії, а в жовтні оформив хет-трик за збірну U-19 у спарингу з італійськими ровесниками. Його батько разом із сенсаційною Боавіштою колись обійшов Динамо та Борусію Д у групі ЛЧ. Сілва-молодший пішов на підвищення ще в юності, тому напевне має перевершити Жорже.

Наступним у рейтингу найдорожчих гравців до 17 років іде Педрі – атакувальний півзахисник Лас-Пальмаса. Цей талант є основним виконавцем острів'ян у Сегунді (17 матчів, 3 голи). Майбутнє хавбека пов'язане з Барселоною. "Блаугранас" ще восени узгодили майбутній трансфер Педрі. До каталонців іспанець приєднається наступного літа, а Лас-Пальмас отримає за нього солідні 5 млн євро. Його кумири – Мікаель Лаудруп та Андрес Іньєста. Якщо Педрі покаже хоча б 50 % якості цих легенд Камп Ноу, то Барса точно не дарма витратила кошти.

Не міг обійтися рейтинг і без чергового "продукту" бразильського Сантоса. Рідний клуб Короля футболу Пеле та Короля скандалу Неймара виховав "дев'ятку" збірної Бразилії U-19 Кайо Жорже. У його активі наразі лише 1 матч у Серії А за "риб", але форвард неабияк доклався до титулу чемпіонів світу-2019 U-17 для "селесао". П'ять голів Кайо (зокрема, у фіналі проти Мексики) забезпечили йому "Бронзовий бутс" турніру. Нині ринкова вартість чемпіона планети 7,2 млн, але вже цьогоріч вона може неймовірно зрости. До речі, чемпіонат штату Пауліста стартує вже 24 січня.

Нарешті замикає топ-10 атакувальний хав Ліона Райан Шеркі. Лише в серпні йому виповнилося 16, а вже в листопаді юніор дебютував у Лізі чемпіонів проти пітерського Зеніта. Більше того, прихід 2020-го Шеркі відзначив першим голом на дорослому рівні. Минулої суботи півзахисник з'явився в ендшпілі кубкового матчу проти Бурк-ан-Брес і поставив масну крапку в побитті напіваматорів (7:0). Епідемія травм у таборі "ткачів" та ймовірний продаж Мусси Дембеле можуть змусити Руді Гарсію активніше використовувати таланти Шеркі в другому колі.

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