У своїх соцмережах "молотобійці" оголосили про трансфер 25-річного мексиканця. Едсон Альварес підписав угоду з Вест Хемом на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Аякс отримає за півзахисника 34 мільйони євро. У складі амстердамців Альварес виступає з 2019 року. Він зіграв у 147 матчах, в яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що Вест Хем цього літа продав Деклана Райса в Арсенал за рекордні 122 мільйони євро.

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