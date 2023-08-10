В своих соцсетях "молотобойцы" объявили о трансфере 25-летнего мексиканца. Эдсон Альварес подписал соглашение с Вест Хэмом на пять сезонов – до 2028 года.

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Аякс получит за полузащитника 34 миллиона евро. В составе амстердамцев Альварес выступает с 2019 года. Он сыграл в 147 матчах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Вест Хэм этим летом продал Деклана Райса в Арсенал за рекордные 122 миллиона евро.

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