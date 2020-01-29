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Вест Хем офіційно підписав хавбека збірної Чехії – новачок раніше вже зустрічався з Ярмоленком

18:58 335 Читать на русском
Вест Хем офіційно підписав хавбека збірної Чехії – новачок раніше вже зустрічався з Ярмоленком
Томаш Соучек / Фото ФК Вест Хем

Вест Хем вирішив підсилити ланку півзахисту представником празької Славії.

Томаш Соучек від сьогодні захищатиме кольори Вест Хема, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лондонці домовились зі Славією щодо оренди 24-річного півзахисника до літа 2020 року. Також в угоді прописана можливість викупу гравця під час літнього трансферного вікна.

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Томаш виступає на позиції центрального хавбека, тому не буде конкурувати з Андрієм Ярмоленком за місце у стартовому складі. Варто відзначити, що гравці раніше зустрічались під час матчу Ліги націй Чехія – Україна (1:2).

В поточному сезоні чемпіонату Чехії Соучек провів 17 матчів, в яких відзначився 8-ма голами.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Славія Прага Славія Прага Томаш Соучек Томаш Соучек
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