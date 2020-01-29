Вест Хем офіційно підписав хавбека збірної Чехії – новачок раніше вже зустрічався з Ярмоленком

Вест Хем вирішив підсилити ланку півзахисту представником празької Славії.

Томаш Соучек від сьогодні захищатиме кольори Вест Хема, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лондонці домовились зі Славією щодо оренди 24-річного півзахисника до літа 2020 року. Також в угоді прописана можливість викупу гравця під час літнього трансферного вікна.

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Томаш виступає на позиції центрального хавбека, тому не буде конкурувати з Андрієм Ярмоленком за місце у стартовому складі. Варто відзначити, що гравці раніше зустрічались під час матчу Ліги націй Чехія – Україна (1:2).

В поточному сезоні чемпіонату Чехії Соучек провів 17 матчів, в яких відзначився 8-ма голами.

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