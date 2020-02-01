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Вест Хэм подписал забивного вингера на позицию Ярмоленко

09:00 274 Читати українською
Вест Хэм подписал забивного вингера на позицию Ярмоленко
Джаррод Боуэн / Твиттер ФК Вест Хэм

Вингер Халл Сити Джаррод Боуэн официально сменил клуб.

Вест Хэм объявил о приобретении у Халл Сити флангового нападающего Джаррода Боуэна, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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23-летний вингер заключил контракт с "молотами" на 5,5 лет. Интересно, что игрок выступает на позиции Андрея Ярмоленко, поэтому лидер сборной Украины может получить серьезного конкурента в стартовом составе команды. Сумма трансфера составила 21,3 млн евро.

В текущем сезоне Боуэн провел за свой клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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