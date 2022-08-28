У неділю в рамках 4-го туру АПЛ провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Англії 2022/23, 4-й тур

Астон Вілла – Вест Хем – 0:1

Гол: Форнальс, 74

Вулверхемптон – Ньюкасл – 1:1

Голи: Невеш, 38 – Сен-Максімен, 90

Ноттінгем Форест – Тоттенхем – початок о 18:30

Вест Хем приїхав у в Бірмінгем на матч проти Астон Вілли, намагаючись здобути першу перемогу в сезоні. На або хоча б набрати перше очко. Ну або хоча б забити перший гол – три стартових тури завершились поразками лондонців із сумарним рахунком 0:5. Втім, до перерви "хаммерс" явно не заслуговували виконати бодай одне із вищезгаданих завдань. Підопічні Девіда Мойєса відправились відпочивати, лишень раз пробивши по воротах.

Зінченко ризикує пропустити наступний матч Арсенала в АПЛ – перші подробиці травми українця

Втім, Астон Вілла виглядала не набагато кращою, а в другому таймі господарі ще й втратили контроль над грою. Вест Хем пішов уперед, почав хоч якось загострювати ситуацію біля чужого штрафного і, зрештою, відкрив рахунок на 74-й хвилині – це Форнальс замкнув передачу від Райса точним ударом. М'яч рикошетом від захисника перелетів через голкіпера. 1:0!

Підопічні Стівена Джеррарда у відповідь нічого цікавого не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вест Хема. Першу в сезоні!

У паралельній зустрічі Вулверхемптон приймав Ньюкасл, також намагаючись здобути дебютну звитягу в АПЛ 2022/23. Щоправда, після перестрілки "сорок" з Ман Сіті (3:3) в успіх "вовків" мало хто вірив. Втім, у першому таймі вони виглядали активніше й гостріше за гостей – і саме "вулвз" відкрили рахунок на 38-й хвилині. Гол забив Невеш, який пробив у лівий нижній кут з дуги штрафного.

В другому таймі Ньюкасл відчутно додав. В якийсь момент підопічні Едді Хау взагалі змусили суперника грати на відбій, однак на 81-й хвилині Вулверхемптон забив вдруге – на щастя для "сорок", гол скасували через офсайд. Тим не менш, відігратись гостям ніяк не вдавалося.

Все йшло до поразки, але на 90-й хвилині Сен-Максімен врятував свою команду від фіаско влучним ударом з відскоку з лінії штрафного. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Вулверхемптон залишається без перемог в АПЛ.

Забарний близький до трансферу в АПЛ – лондонський клуб зробив офіційну пропозицію Динамо