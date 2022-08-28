В воскресенье в рамках 4-го тура АПЛ провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Англии 2022/23, 4-й тур

Астон Вилла – Вест Хэм – 0:1

Гол: Форнальс, 74

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Невеш, 38 – Сен-Максимен, 90

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – начало в 18:30

Вест Хэм приехал в Бирмингем на матч против Астон Виллы, пытаясь одержать первую победу в сезоне. На или хотя бы набрать первое очко. Или хотя бы забить первый гол – три стартовых тура завершились поражениями лондонцев с суммарным счётом 0:5. Впрочем, до перерыва "хаммерс" явно не заслуживали выполнить хотя бы одну из вышеупомянутых задач. Подопечные Дэвида Мойеса отправились отдыхать, лишь раз пробив по воротам.

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Впрочем, Астон Вилла выглядела не намного лучше, а во втором тайме хозяева ещё и потеряли контроль над игрой. Вест Хэм пошел вперёд, начал хоть как-то обострять ситуацию у чужой штрафной и, в конце концов, открыл счёт на 74-й минуте – это Форнальс замкнул передачу от Райса точным ударом. Мяч рикошетом от защитника перелетел через голкипера. 1:0!

Подопечные Стивена Джеррарда в ответ ничего интересного не создали. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вест Хэма. Первую в сезоне!

В параллельной встрече Вулверхэмптоне принимал Ньюкасл, также пытаясь добыть дебютную победу в АПЛ 2022/23. Правда, после перестрелки "сорок" с Ман Сити (3:3) в успех "волков" мало кто верил. Впрочем, в первом тайме они выглядели активнее и острее гостей – и именно "вулвз" открыли счёт на 38-й минуте. Гол забил Невеш, пробивший в левый нижний угол с дуги штрафной.

Во втором тайме Ньюкасл ощутимо прибавил. В какой-то момент подопечные Эдди Хау вообще заставили соперника играть на отбой, однако на 81-й минуте Вулверхэмптон забил во второй раз – к счастью для "сорок", гол отменили из-за офсайда. Тем не менее, отыграться гостям никак не удавалось.

Всё шло к поражению, но на 90-й минуте Сен-Максимен спас свою команду от фиаско точным ударом по отскоку с линии штрафной. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Вулверхэмптон пока что остаётся без побед в АПЛ.

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