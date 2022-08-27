Талановитий українець давно перебуває на радарах клубів АПЛ. Тепер надійшла офіційна пропозиція із Лондона, повідомляє "Динамо Киев Inside".

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Джерело не розкриває подробиць. Відтак, поки невідомо, який саме клуб зі столиці Англії хоче запросити Іллю Забарного. Ще два місяці тому повідомлялося про інтерес Тоттенхема. Для "шпор" українець був альтернативним варіантом, але підписати фаворитів клуб поки також не зумів.

Зазначимо, що в минулому сезоні Забарний провів за Динамо 23 поєдинки, в яких відзначився 1 асистом. У поточні кампанії 19-річний центрбек провів без замін усі 6 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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