Вест Хем офіційно заявив, що Арнаутовіч не продається

Лондонський Вест Хем відмовився відпускати Марко Арнаутовіча в інший клуб.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про бажання Арнаутовіча покинути Вест Хем. Австрійський нападник незадоволений своєю зарплатнею та хоче змінити клуб. Інтерес до форварда вже проявляють китайські клуби, а брат австрійця закликав Вест Хем відпустити Арнаутовіча.

"У Арнаутовіча чинний контракт з Вест Хемом і ми очікуємо його дотримання. Він не продається", – йдеться у заяві, розміщеній у офіційному Twitter "молотобійців".

В поточному сезоні 29-річний австрієць забив 7 голів у 15 матчах АПЛ, а Вест Хем посідає 10 сходинку.

Фотофініш Манчестер Сіті та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед у топ-4, Вест Хем Ярмоленка – 7-й – сумарна таблиця АПЛ-2018