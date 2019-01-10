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Вест Хем офіційно заявив, що Арнаутовіч не продається

20:56 126 Читать на русском
Вест Хем офіційно заявив, що Арнаутовіч не продається
Андрій Ярмоленко та Марко Арнаутовіч / фото: ФК Вест Хем

Лондонський Вест Хем відмовився відпускати Марко Арнаутовіча в інший клуб.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про бажання Арнаутовіча покинути Вест Хем. Австрійський нападник незадоволений своєю зарплатнею та хоче змінити клуб. Інтерес до форварда вже проявляють китайські клуби, а брат австрійця закликав Вест Хем відпустити Арнаутовіча.

"У Арнаутовіча чинний контракт з Вест Хемом і ми очікуємо його дотримання. Він не продається", – йдеться у заяві, розміщеній у офіційному Twitter "молотобійців".

В поточному сезоні 29-річний австрієць забив 7 голів у 15 матчах АПЛ, а Вест Хем посідає 10 сходинку.

Фотофініш Манчестер Сіті та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед у топ-4, Вест Хем Ярмоленка – 7-й – сумарна таблиця АПЛ-2018

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем
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