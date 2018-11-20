Скільки Ярмоленко і Ко заробляють у Вест Хемі – Арнаутовіч може покинути клуб через фінансове питання

Головний інсайдер Вест Хема розкрив зарплати найбільш високооплачуваних гравців. Оклад потенційного новачка Саміра Насрі може ще більше роздратувати головного бомбардира "молотів".

Днями агент і брат Марко Арнаутовіча заявив, що нападник збірної Австрії хоче на підвищення – боротись за вищі цілі. Що ці слова означають насправді, пояснює @ExWHUemployee – людина, яка подає достовірну інформацію про трансфери "молотів" швидше, ніж багато інших джерел, зокрема, офіційний сайт. Насправді Арні просто готовий піти на перемовини з Челсі чи Евертоном після останніх повідомлень про контракт для Насрі на 4 млн фунтів річних. Він відчуває несправедливість у фінансовому питанні.

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Марко є найкращим бомбардиром лондонської команди (5 голів у сезоні АПЛ), незважаючи на періодичні легкі травми і пропуски матчів. Ним зацікавлені не тільки вищезгадані борці за єврокубки, в чому зізнався його брат Даніель. Посил для босів Вест Хема очевидний. Арнаутовіч хоче заробляти більше, а зараз не є найбільш високооплачуваним гравцем клубу. "Проблема з трансфером Насрі полягає в тому, що інші гравці дивляться на це все і відчувають, що їхні послуги повинні коштувати більше. Вест Хем готовий платити хлопцю, який протягом року ніде не грав, 80 тисяч фунтів на тиждень. Його готові зробити гравцем з 5-ю чи 6-ю найбільшою зарплатою у команді".

Зараз Арнаутовіч отримує 6,76 млн фунтів на рік. Трансфер Насрі створює негативний ефект для "молотів". Марко вже вимагає підняти зарплатню до 10,4 млн, тобто на 70 тисяч фунтів за тиждень. Інакше на нього "вже чекають клуби, які змагаються за найвищі місця". Інсайдери називають його брата "паразитом", який вже неодноразово намагався провернути трансфер головної зірки ВХЮ. У сучасному футболі гравці думають, що можуть вимагати все, чого їм заманеться. Якщо вони не отримають це від свого клубу, їхні вимоги задовольнять в іншому.

"Наш зірковий хлопець, будемо відверті, це Арнаутовіч, дивиться на 31-річного гравця, якому зі старту готові платити 80 штук, або на Чічаріто, який сидить на банці та не забиває голів, але отримує 140 штук на тиждень. Він бачить новачків Андерсона з окладом 150 тисяч фунтів на тиждень (7,8 млн на рік) та Ярмоленка з його 110 тисяч (5,7 млн фунтів річних). Це впливає на ситуацію не лише Арнаутовіча, а й кількох інших гравців", – цитують інсайдера англійські ЗМІ.

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Уже якийсь час Вест Хем перейшов певну межу зі своїми зірками. Дімітрі Пайєт вимагав новий покращений контракт вже після 5 місяців з моменту приходу в команду, а потім попросив ще більше грошей через сезон. Підняття окладу зіркам створює значну проблему – інші гравці також висувають свої вимоги, і це може порушити всю структуру зарплат та погіршити атмосферу в роздягальні. Відтак боси клубу не готові пристати на шантаж Марко. Але й відпускати 29-річного гравця, який на контракті до 2022-го, не збираються.

Цікаво, що Арнаутовіч є одним з найближчих товаришів Ярмоленка по команді – вони блискуче розуміють один одного і на полі в атаці. Момент травми українця він пережив особливо гостро. Якщо дискваліфікованого за допінг Насрі, якого по успішній співпраці в Ман Сіті, пам'ятає Пеллегріні, вдасться реанімувати кар'єру, в Андрія з'явиться потужний конкурент навесні 2019-го, коли він повинен відновитись.

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