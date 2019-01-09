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Вест Хем відмовився продати в Китай конкурента Ярмоленка, – Sky Sports

21:22 232 Читать на русском
Вест Хем відмовився продати в Китай конкурента Ярмоленка, – Sky Sports
Марко Арнаутовіч / Reuters

Лондонський Вест Хем відхилив пропозицію від китайського клубу щодо продажу лідера своєї атаки Марко Арнаутовіча.

Неназваний китайський клуб запропонував за австрійського форварда 35 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Проте, "молотки" відразу ж відхилили пропозицію продати свого головного голеадора. Джерела видання запевнили, що Арнаутовіч не продається, а 35 млн – навіть і близько не є адекватною ціною за настільки провідного гравця команди.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Марко Арнаутовіч провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Китай Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч
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